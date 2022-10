"Mon petit trésor" : Audrey Tautou se confie sur sa fille adoptée au Vietnam

Après de longues années d'absence, Audrey Tautou est de retour sur le devant de la scène. La star du Fabuleux destin d'Amélie Poulain a accordé une longue interview vérité à Vanity Fair dans laquelle elle évoque son éloignement des plateaux de cinéma, ainsi que les affres de la célébrité qui lui pèsent encore aujourd'hui.

"La célébrité m'a pesée quand elle m'est tombée dessus avec Amélie. C'était tellement énorme, du jour au lendemain, et dans le monde entier", a-t-elle confié au magazine en référence au succès planétaire du film de Jean-Pierre Jeunet. "J'ai essayé d'avoir la même vie qu'avant, tout en ayant constamment les regards braqués sur moi, mais c'était difficile à gérer", admet la comédienne de L'Auberge espagnole (2002) ou de La Délicatesse (2011) qui n'a plus mis les pieds sur un plateau de cinéma depuis 5 ans.