Alexandre Grimaldi, fils du prince Albert : "Utiliser le mot illégitime, c'est insultant !"

Des mots qui reprennent ceux employés par Nicole Coste dans Paris Match il y a deux ans pour leur deuxième couverture ensemble. Elle rappelait alors que son fils était "né deux ans après que ne commence l’idylle" entre le prince Albert et Charlène en décembre 2005. "J’espère que personne ne croit à tous ces concentrés de mensonges véhiculés sur Internet", glisse Alexandre Grimaldi dans Point de vue. "Culturellement, on porte le nom de son père quand on est reconnu depuis sa naissance. J’ai eu une reconnaissance volontaire de mon père en étant tout bébé et non pas par un juge ou la presse qui l’y aurait forcé !", ajoute-t-il. Il explique que si sa mère n’a "jamais rien dit au sujet de son patronyme", c’était "pour protéger leur vie privée".