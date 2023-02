NotMyKing : Charles III chahuté en déplacement par des militants anti-royalistes

Au milieu des smartphones et des appareils photos, une voix s’élève et se fait entendre plus que les autres. "Charles, pourquoi gâchez-vous notre argent pour votre couronnement ? Charles ? Ne fuyez pas !", lance cet homme alors que le roi d’Angleterre s’éloigne. Enregistrée jeudi 16 février, la séquence a été partagée sur les réseaux sociaux du groupe Republic, qui milite pour l’abolition de la monarchie. Une dizaine de militants du mouvement s’étaient donnés rendez-vous à Milton Keynes, où le souverain venait fêter cette localité devenue officiellement une ville lors du jubilé de platine d’Elizabeth II.