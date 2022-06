"Money Heist : Korea" sur Netflix : que vaut la version coréenne de "La Casa de Papel" ?

Parti d’Espagne, le phénomène a gagné le monde entier. La Casa de Papel a refermé ses portes l'an dernier après cinq saisons plus ou moins réussies et des millions d’heures vues sur Netflix. Produite pour la chaîne Antena 3, la série ibérique est devenue l’un des plus grands succès de la plateforme américaine, qui continue à étirer le concept jusqu’à plus soif. Alors qu’un spin-off consacré au dandy psychopathe Berlin est en cours de tournage, les braqueurs aux combinaisons rouges partent littéralement à l’assaut du marché asiatique dès ce vendredi 24 juin.