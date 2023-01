Mort à 54 ans d’Adam Rich, l’ex-enfant star de la série "Huit, ça suffit"

Sa coupe au bol a fait des ravages auprès de toute une génération. Ex-enfant star de la télé américaine, l’acteur Adam Rich est décédé à son domicile de Los Angeles ce samedi 7 janvier à l’âge de 54 ans. En 1977, il était entré dans les foyers en incarnant à 9 ans Nicholas Bradford, le petit dernier de la famille nombreuse de Huit, ça suffit, la série de la chaîne ABC diffusée en France à partir de 1985 sur TF1.

"Adam était juste un mec merveilleux", a déclaré dimanche Danny Deraney, son porte-parole, sans révéler les causes de sa disparition. "Il était gentil, généreux, un guerrier dans le combat contre les maladies mentales. Il n’avait pas une once d’égo. Il était altruiste et prenait toujours soin de ceux qu’il aimait, ce qui explique pourquoi tant de gens qui ont grandi avec lui ont l’impression qu’une partie de leur enfance s’en est allée (…) Il était vraiment le petit frère de l’Amérique."