Mort à 56 ans de Steve Harwell, chanteur emblématique du groupe Smash Mouth

C’était une figure du rock alternatif américain des années 1990. Steve Harwell, le leader de Smash Mouth, est décédé à l’âge de 56 ans à son domicile de Boise, dans l’Idaho. Dimanche 3 septembre, le site people TMZ avait révélé qu’il ne lui restait que quelques heures à vivre, après avoir été hospitalisé en soins palliatifs en raison d’une insuffisance hépatique, conséquence de son alcoolisme.

"Il faudra se souvenir de Steve pour sa volonté inébranlable et sa détermination à atteindre les sommets de la pop", a réagi son manager, Robert Hayes. "Ses plus grands atouts étaient son charisme, son ambition et son énorme paire de couilles. Steve vivait la vie à 100%. Il a brûlé de mille feux partout où il est passé dans cet univers avant de se consumer."