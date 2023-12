Mort à 61 ans d'Andre Braugher, le comédien de "Homicide" et "Brooklyn Nine-Nine"

Le comédien américain célèbre pour son rôle du capitaine Holt dans "Brooklyn Nine-Nine" est décédé ce lundi. Son attaché de presse a déclaré qu'il avait succombé à une brève maladie, sans donner plus de détails. Nommé onze fois aux Emmy Awards, il s'était également distingué dans les séries "Homicide" ou "Dr House".

C'était une figure du petit écran. Le comédien Andre Braugher est décédé ce lundi des suites d’une maladie foudroyante, comme l'a annoncé son agent Jennifer Allen, sans donner plus de précisions. Âgé de 61 ans, il était connu pour ses rôles dans Homicide et Brooklyn Nine-Nine, où il a joué le rôle du capitaine Raymond Holt de 2013 à 2021.

Natif de Chicago, Andre Braugher a commencé sa carrière en 1989 face à Denzel Washington dans le film Glory, qui suit le destin d'un régiment de l’armée composé uniquement de Noirs pendant la guerre de Sécession. La même année, il se glisse dans la peau du partenaire de Telly Savalas dans Kojak.

Il a été nommé 11 fois aux Emmy Awards

Bien qu'il s'illustre dans de nombreux longs métrages (Peur Primale, La Cité des Anges, Fréquence Interdite, The Mist), c'est à la télévision qu'il va connaître le succès grâce à la série Homicide où il incarne de 1993 à 1998 le détective Frank Pembleton. Un rôle qui lui vaudra l'Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique en 1998. Il remportera également un deuxième Emmy pour son rôle dans la mini-série Thief en 2006.

Après quelques apparitions dans Dr House et New York-Unité spéciale, il se tourne en 2013 vers la comédie en se glissant dans la peau du capitaine Ray Holt dans la série Brooklyn Nine-Nine. Durant huit saisons, il accumule quatre nominations aux Emmy (au total, il aura été nommé 11 fois).

"Je ne peux pas croire que tu sois parti si tôt. Je suis honoré de t'avoir connu, ri avec toi, travaillé avec toi et partagé huit années glorieuses à observer ton talent irremplaçable. Cela fait mal", a réagi sur les réseaux sociaux Terry Crews, son partenaire dans la série. En 2022, Andre Braugher avait joué dans le film She said qui suit l'enquête de deux journalistes du New York Times à l’origine du mouvement #Metoo.