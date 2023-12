Mort à 62 ans de Pascal Periz, l'un des chanteurs du groupe Pow Wow

Membre fondateur du groupe vocal Pow Wow, Pascal Periz est décédé à l’âge de 62 ans. Au début des années 1990, cette formation a cappella avait connu un immense succès avec "Le Chat". D’après son producteur, le musicien dépressif depuis plusieurs années s’est donné la mort.

Il faisait partie d’un quatuor vocal qui a cartonné avec le tube "Le Chat" en 1990. Membre fondateur de Pow Wow, le chanteur Pascal Periz est décédé ce dimanche à l’âge de 62 ans. D’après le producteur de spectacles Pierre-Nicolas Cléré, interrogé par l’AFP, l’artiste qui était dépressif depuis plusieurs années a mis fin à ses jours.

Pascal Periz avait formé Pow Wow à Paris en 1990 avec Alain Chennevière, Bertrand Pierre et Ahmed Mouici. Sur "Le Chat", extrait de l’album Regagner les plaines paru deux ans plus tard, c’était lui le chanteur principal, ses trois camarades assurant les chœurs. Immense succès, ce titre a cappella occupera la première place du top 50 pendant sept semaines et remportera la Victoire de la musique de la chanson de l'année en 1993.

Pow Wow avait également cartonné avec une reprise de la chanson d’Henri Salvador, "Le lion est mort ce soir". Après quatre albums, le groupe s’était séparé en 1997, avant de se réunir à plusieurs reprises au fil des années. En 2016, Pascal Periz avait retrouvé Alain Chennevière et Bertrand Pierre pour une tournée regroupant les stars des années Top 50.

"Le chanteur du chat aura eu 7 vies lui aussi, il n'a plus supporté la dernière", déclarent ses anciens partenaires dans un communiqué. "Sa voix, son talent, son humour vont nous manquer, nous avons perdu un frère, un frère de chant, un frère de rire, de rêve, d'espoir et de nuits blanches", concluent-ils.