Mort à 80 ans de Toto Cutugno, le chanteur de "L’italiano"

C’est une légende de la variété italienne qui s’en va. Le chanteur et compositeur Toto Cutugno est décédé ce mardi à l’âge de 80 ans à Milan. "Après une longue maladie, l'état du chanteur s'était aggravé ces derniers mois", a précisé son manager Danilo Mancuso, cité par l'agence Ansa. "Ciao a Toto Cutugno, un Italiano vero", a aussitôt réagi sur X la Première ministre Giorgia Meloni.

En France, Toto Cutugno était célèbre pour son tube "L’italiano", paru en 1983 sur l’album du même nom, reconnaissable dès que l'on entend "Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano". Dans le clip, tourné sur les Champs-Elysées, on le voyait déguster des pâtes et flirter avec une serveuse. Un brin caricatural, mais inoubliable...