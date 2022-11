Mort d'Aaron Carter : "La toxicomanie et la maladie mentale sont les vrais méchants", réagit son frère Nick

"Mon amour pour lui ne s'est jamais estompé. J'ai toujours gardé l'espoir qu'il veuille un jour, d'une manière ou d'une autre, suivre un chemin sain et éventuellement trouver l'aide dont il avait désespérément besoin", écrit l'interprète d'"I Want it that way", partageant des photos de lui et Aaron enfants.

Dans un autre post, Nick Carter rappelle que dans ce décès, "la vérité, c'est que la toxicomanie et la maladie mentale sont les vrais méchants ici. Mon frère va me manquer plus que quiconque ne le saura jamais. Je t'aime petit frère".