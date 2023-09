Mort à 82 ans de Michael Gambon, interprète de Dumbledore dans la saga "Harry Potter"

Il était entré dans la légende du Septième art sur le tard grâce au personnage du sorcier Dumbledore dans la saga Harry Potter, inspirée des romans de J.K. Rowling. Le comédien britannique Michael Gambon est décédé à l’âge de 82 ans. "Epoux et père aimé, Michael est mort paisiblement à l'hôpital avec sa femme Anne et son fils Fergus à son chevet, à la suite d'une pneumonie", selon le communiqué de sa famille.

Né à Dublin, ce pilier du théâtre britannique avait été révélé au cinéma en 1989 dans Le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant de Peter Greenaway. On le voit ensuite dans Révélations de Michael Mann, Sleepy Hollow de Tim Burton ou encore Gosford Park de Robert Altman. En 2004, suite à la mort de Richard Harris, il interprète le sorcier Albus Dumbledore à partir de Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban d’Alfonso Cuaron jusqu’à l’ultime épisode, en 2011.