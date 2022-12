Mort de la comédienne Andrée Damant ("Scènes de ménages") à l’âge de 93 ans

C’était un visage bien connu des téléspectateurs. La comédienne Andrée Damant est décédée dans un hôpital parisien à l’âge de 93 ans, une triste nouvelle annoncée par son agent à nos confrères du Parisien, sans préciser les causes de sa disparition. Depuis 2011, elle incarnait Tata Odette, l’un des personnages récurrents de la sitcom Scènes de ménages sur M6. Sur Twitter, l'acteur Frédéric Bouraly, qui a été son partenaire dans la série mais aussi au théâtre, a rendu hommage à "notre Dédée (…) Le soleil dans la voix. La douceur dans le cœur. J’embrasse tendrement le souvenir de toi".

Originaire d’Avignon et formée sur les planches, Andrée Damant avait débuté sa carrière au cinéma en 1971 sous la direction de Nadine Trintignant dans Ça n’arrive qu’aux autres. Abonnée aux seconds rôles, on la voit dans Les Branchés à Saint-Tropez de Max Pécas, La Gloire de mon père de Claude Berri, Métisse et La Haine de Mathieu Kassovitz, Grosse Fatigue de Michel Blanc, Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet ou encore Mon Idole et Ne le dis à personne de Guillaume Canet. En 2019, elle était au générique de la comédie à succès Joyeuse retraite avec Thierry Lhermitte et Michèle Laroque.