En larmes sur scène, Nick Carter des Backstreet Boys chante pour son frère décédé Aaron

"The show must go on", chantait Queen. Nick Carter a fait sien cet adage du milieu du spectacle, assurant que le spectacle doit continuer en montant sur scène au lendemain de la mort de son frère Aaron. Ce dimanche 6 novembre, son groupe les Backstreet Boys se produisait à Londres où la foule n’a eu de cesse de hurler au chanteur endeuillé à quel point elle l’aimait.

Un segment du show a été dédié à son cadet, l’interprète de "I Want Candy" retrouvé sans vie à son domicile à seulement 34 ans.