Mort d'Akira Toriyama : "Dragon Ball", les chiffres dingues du manga au succès planétaire

Akira Toriyama, le créateur de "Dragon Ball" est décédé à l'âge de 68 ans. Il aura marqué des générations de lecteurs et de spectateurs avec son manga culte "Dragon Ball". Une œuvre mythique adaptée en une multitude de dessins animés, films, jeux vidéo, cartes et produits dérivés.

Il a contribué à populariser les mangas et les dessins animés japonais à l'étranger. Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, est décédé à l'âge de 68 ans. Il aura ravi des générations de lecteurs puis de téléspectateurs avec le personnage de Son Goku, ce petit garçon à queue de singe doté de superpouvoirs qu'il a créé en 1984 et que les jeunes français ont découvert en 1988 grâce au "Club Dorothée" sur TF1.

"Pour moi, Dragon Ball est comme un miracle", avait déclaré Akira Toriyama dans un entretien accordé au quotidien Asahi en 2013. "Il a aidé quelqu'un comme moi, qui a une personnalité tordue et difficile, à faire un travail décent et à se faire accepter par la société", estimait-il à propos de ce héros librement inspiré du roman chinois du XVIe siècle La Pérégrination vers l'Ouest.

260 millions d'exemplaires dans le monde

Initialement publié entre 1984 et 1995 dans l'hebdomadaire Shonen Jump, Dragon Ball s'est vendu à plus de 260 millions d'exemplaires dans le monde, selon le site spécialisé Mangazenkan. "En termes de popularité à l'étranger, Dragon Ball a été de loin le meilleur, même parmi tous les contenus japonais réputés populaires à l'échelle mondiale", a estimé le journaliste Tadashi Sudo, auprès de l'AFP.

Télé, ciné, jeux vidéo, une multitude d'adaptations

Apprécié dans le monde entier, sans distinction de nationalité, de l'Amérique du Nord à l'Europe en passant par l'Amérique du Sud, la Chine et l'Asie du Sud-Est, une partie de son attrait réside dans le fait que l'action pourrait se dérouler n'importe où. "Ce n'est pas comme si la série se déroulait manifestement dans une région particulière de la planète, comme le Japon ou les États-Unis. D'un côté, elle semble familière et on peut s'y identifier, mais d'un autre, elle donne aussi ce sentiment d'étrangeté", ajoute Tadashi Sudo.

Les animés font un carton... le film en prise de vue réelle un flop

Dragon Ball a également été adapté en une multitude de dessins animés, films d'animation ou avec des acteurs, jeux vidéo, cartes à collectionner et nombreux produits dérivés. L'œuvre s'est prolongée dans d'autres déclinaisons, comme la série animée Dragon Ball Z, lancée en 1989 et qui a fait exploser la popularité de la série, ou le manga Dragon Ball Super publié à partir de 2015.

Parmi les animés les plus populaires, on peut citer Dragon Ball Z : Battle of Gods ( sorti en 2013), Dragon Ball Z : Resurrection (2015), Dragon Ball Super : Broly (2018) ou encore Dragon Ball Super : Super Hero. Sorti en août 2022, ce dernier est devenu à ce jour le film le plus rentable de la saga au box-office américain avec 102 millions dollars de recettes.

Son Goku a également été incarné pour "de vrai". C'était en 2009. Le comédien canadien Justin Chatwin interprétait le petit guerrier. À l'époque, Akira Toriyama avait soutenu ce projet d'adaptation en prise de vue réelle, "mais après avoir visionné le film, il a été tellement horrifié par cette adaptation de son œuvre qu'il a décidé de faire revivre, en 2013, la série avec le film d'animation Dragon Ball Z : Battle of Gods", raconte le site IMDB, expliquant que, finalement, "il n'avait pas été autorisé à participer à la création du film et que toutes ses suggestions avaient été rejetées".