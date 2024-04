Décès d'Alexis Gruss, figure majeure du cirque et des spectacles équestres

Alexis Gruss est mort ce samedi 6 avril à Paris, à l'âge de 79 ans. Membre de la quatrième génération de la famille, l'artiste avait donné un nouveau souffle au cirque équestre. Ses obsèques auront lieu jeudi prochain.

Le roi du cirque équestre n'est plus. Alexis Gruss est mort ce samedi 6 avril à Paris "suite à un accident cardiaque, à l'âge de 79 ans", a annoncé son service de communication. Une cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Roch, à Paris, jeudi 11 avril à 9h30. L'inhumation aura lieu dans "la stricte intimité familiale".

La compagnie Alexis Gruss est issue "d'un couple formé en 1868 par le mariage entre Charles Gruss, initialement tailleur de pierres, et Maria Martinetti, membre d'une famille d'écuyers et acrobates menant son propre chapiteau depuis les années 1850", peut-on lire sur son site.

Un artiste qui a "inspiré des générations entières"

La spécificité équestre de la famille s'est affinée au fil du temps et, à la quatrième génération, Alexis Gruss a donné un nouvel éclat en créant le Cirque à l'Ancienne en 1974. Cette structure, lancée avec la comédienne Silvia Monfort, est considérée comme majeure dans la rénovation des arts du cirque.

La compagnie avait célébré récemment 50 ans de créations à Paris, sous l'appellation "Les Folies Gruss", avec un show pensé comme une comédie musicale, réunissant 50 chevaux et 25 artistes.

Alexis Gruss "a consacré sa vie à faire perdurer les arts équestres de la piste par ses enseignements et sa transmission, inspirant des générations entières", lui rend hommage sa compagnie. L'artiste avait été distingué Chevalier des Arts et des Lettres et de la Légion d'Honneur.