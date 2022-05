Décès à 60 ans d'Andy Fletcher, membre fondateur de Depeche Mode

Né en juillet 1961, à Nottingham en Angleterre, "Fletch" était l’un des claviéristes du groupe, connu notamment pour le tube "Just Can’t Get Enough". À la fin des années 70, il avait été l’un des membres fondateurs du groupe, qui s’appelait à l’époque "Composition of Sound", avec Martin Gore, Dave Gahan et Vince Clarke, remplacé deux ans plus tard par Alan Wilde.