"Twin Peaks", "Blue Velvet"… Mort d’Angelo Badalamenti, le compositeur culte de David Lynch

On lui devait le générique envoûtant de Twin Peaks, la série de David Lynch dont il était le compositeur fétiche et l’ami fidèle. Le musicien américain Angelo Badalamenti est mort "de causes naturelles" ce dimanche 11 décembre à son domicile de Lincoln Park, dans le New Jersey, indique sa nièce Frances au Hollywood Reporter. Il avait 85 ans.

Né à Brooklyn dans une famille d’origine sicilienne, Angelo Badalamenti avait étudié à la Manhattan School de Music de New York avant de composer pour des stars de la musique noire comme Nina Simone et Shirley Bassey. En 1986, il entame sa collaboration avec David Lynch sur Blue Velvet, où on le voit accompagner au piano à l’écran l’actrice Isabella Rossellini.