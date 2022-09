Mort d'Anne Heche : ses héritiers se déchirent autour du testament

Sa mort avait provoqué une grande émotion. Décédée le 11 août dernier des suites d'un grave accident, Anne Heche laissait derrière elle une famille en état de choc, à commencer par ses deux fils Homer Laffoon et Atlas Tupper, qu'elle a respectivement eus avec Coley Laffoon et James Tupper. Une famille recomposée qui se livre à présent une guerre pour son héritage, car Anne Heche n'avait pas rédigé de testament…

Comme l'avait dévoilé People en septembre, Homer Laffoon, le fils aîné d'Anne Heche âgé de 20 ans, avait fait une demande à la justice pour que son frère de 13 ans et lui soient désignés comme héritiers légaux de leur mère. "Les biens reviennent à deux héritiers, Homer Heche Laffoon et Atlas Heche Tupper. Homer Heche Laffoon est un adulte et l'administrateur désigné. Atlas Heche Tupper est un mineur", pouvait-on lire dans les documents obtenus par le site américain.