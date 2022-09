Elizabeth II et ses corgis : une histoire d’amour canine qui a duré 80 ans

En 2015, Elizabeth II décide de ne plus remplacer ses corgis lorsque l’un d’entre eux décède, craignant pour leur sort si elle venait à disparaître. Après la mort de Vulcan, à Noël 2020, la race disparaît de Buckingham. Mais au printemps suivant, l’entourage de la reine lui en offre deux nouveaux afin de surmonter le stress lié aux problèmes de santé du prince Philip et à l’interview polémique de Meghan et Harry chez Oprah Winfrey.

Indissociables de leur maîtresse, les corgis figurent sur des mugs, des t-shirts et des chaussettes. En 2012, ils apparaissent dans le court-métrage humoristique réalisé par Danny Boyle pour l’ouverture des jeux Olympiques de Londres. On les voit gambader dans les couloirs de Buckingham Palace autour du James Bond incarné par Daniel Craig, venu rendre une petite visite à leur maîtresse…