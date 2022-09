Mort d'Elizabeth II : jusqu'aux funérailles le 19 septembre, un protocole minutieusement codifié

La date des "au revoir" est connue. C'est le lundi 19 septembre que le Royaume-Uni s'arrêtera, le temps d'une journée, pour célébrer les funérailles d'Elizabeth II, disparue "paisiblement", jeudi 8 septembre, à l'âge de 96 ans, dans son château écossais de Balmoral. L'annonce officielle en a été faite par le palais de Buckingham, samedi 10 septembre. Le jour des obsèques a été déclaré férié par le roi Charles III, son fils qui lui a succédé sur le trône britannique. Des dirigeants, des personnalités et des anonymes du monde entier sont attendus pour cette cérémonie qui aura lieu à l'abbaye de Westminster à 11h (12h heure française).

Avant ces adieux, le cercueil de la Reine - qui repose dans la salle de bal de Balmoral, où elle a rendu son dernier souffle - sera transporté par la route, dimanche 11 septembre. Un voyage de six heures en corbillard jusqu'au palais de Holyroodhouse, à Édimbourg. Lundi 12 septembre, le roi Charles III et la reine consort Camilla participeront à une procession de Holyroodhouse à la cathédrale Saint-Gilles. "Dans les prochains jours, le Roi s'acquittera de toutes les tâches d'État nécessaires. Son objectif principal sera de diriger la famille royale, la nation, les royaumes et le Commonwealth dans le deuil de Sa Majesté la Reine", a indiqué un porte-parole royal. "Cela inclura de rencontrer des membres du public, pour partager leur chagrin."