Mort d'Elizabeth II : ce jour où la princesse Anne a failli se faire enlever

Son conducteur, Ian Ball, sort alors du véhicule, brandit une arme de poing et tire sur le chauffeur de la princesse, son agent de sécurité, ainsi qu'un journaliste de tabloïd et un policier qui avaient tenté d'intervenir. Mais lorsqu'il demande à la princesse Anne de sortir de sa voiture, espérant l'enlever pour demander une rançon de deux millions de livres sterling à la Reine, elle refuse sans sourciller : "no bloody likely", répond-elle, "aucune chance".