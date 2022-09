Mort d’Elizabeth II : comment expliquer les scènes de joie en Irlande et en Écosse ?

D’autres images, compilant des mises en scène d’Irlandais ravis sur leurs réseaux sociaux, ont également été beaucoup partagées. Ces réactions ne sont pas anodines. Une partie de l’opinion est du côté des mouvements indépendantistes, qui existent toujours en Écosse et en Irlande, ces deux provinces les plus rebelles du Royaume-Uni et anciennes colonies. Le passif est donc lourd. En Irlande, les tensions peuvent être encore vives plus de vingt ans après les Troubles, le conflit l’ayant opposé à l’Angleterre de la fin des années 60 à 1997.

Et la Reine a été affectée personnellement par ces violences, puisque l’un de ses cousins a été tué en 1979, dans un attentat à la bombe perpétré par l’IRA, l’armée républicaine irlandaise "provisoire". Une organisation considérée comme terroriste par les Anglais et révolutionnaire par ses partisans. Pour autant, Elizabeth II a œuvré pour la réconciliation, actée par le traité de paix de 1998. Et s’est rendue à Dublin à 2011, dans ce but. Si sa visite a été hautement symbolique, elle a aussi été vue d’un mauvais œil par les nationalistes irlandais.