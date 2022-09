Après la mort d’Elizabeth II, Harry va-t-il renoncer à publier sa biographie ?

S’il a régulièrement évoqué sa difficulté à grandir dans le cadre strict de la royauté, Harry n’a jamais eu un mot déplacé à l’égard d’Elizabeth II, bien au contraire. Il l’a encore prouvé dans le communiqué qu’il a publié dimanche. "Mamie, bien que cette séparation finale nous apporte une grande tristesse, je suis à jamais reconnaissant pour toutes nos premières rencontres (…) en passant par le premier moment où vous avez rencontré mon épouse chérie et où vous avez serré dans vos bras vos arrière-petits-enfants", y écrit-il.

Elizabeth II disparue, Harry pourrait également se sentir plus libre de faire de nouvelles révélations. Et pourquoi pas de revenir, de manière très directe, sur les accusations de racisme dont aurait fait preuve un membre de la famille royale à l'encontre de Meghan Markle. Auteur de plusieurs ouvrages sur la famille royale, Phil Dampier estime lui que ce n'est pas dans l'intérêt du cadet. "Si Harry aggrave la situation, il n'y aura plus de retour en arrière", déclare-t-il au Daily Mail. "Il aura franchi la ligne rouge et Charles et William pourraient ne jamais lui pardonner."