La famille royale n’aura pas attendu Harry pour annoncer la mort d'Elizabeth II

Depuis, les occasions de voir Harry auprès des Windsor se font rare. Il y a bien eu les obsèques du Prince Philip, en avril 2021, où on l’avait vu marcher auprès de William. Mais lors des célébrations des 70 ans du règne d’Elizabeth II en juin, ils étaient restés assis loin l’un de l’autre lors du service religieux. Le 31 août dernier, c’est en privé qu’il a commémoré la mort de la princesse Diana. Un an plus tôt, il avait retrouvé William pour inaugurer une statue de leur mère Diana, devant le palais Kensington.

Cette distance s’expliquerait, en partie, par les accusations de racisme formulées par le jeune prince et Meghan à l’encontre de l’un des membres de la famille royale. La tension pourrait grimper à nouveau dans quelques semaines puisque le prince cadet doit publier un livre de confidences d'ici à la fin de l’année, les tabloïds spéculant sur de nouvelles révélations chocs. À moins que la mort de sa grand-mère, et le couronnement prochain de son père, l’oblige à changer ses plans…