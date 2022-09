Mort d'Elizabeth II : les liens forts entre la reine d'Angleterre et la France

En 1948, c'est la France que la souveraine choisit pour son premier voyage officiel toute seule hors des frontières du Royaume-Uni et du Commonwealth, à l'occasion d'une exposition au Palais Galliera, à Paris, consacré à l'histoire britannique. Âgée de 21 ans à peine, elle y prononce son premier discours en français à l'étranger. Mais il faut attendre 1957 pour sa première visite d'État, reçue en grande pompe lors de banquets organisés à l'Élysée et au château de Versailles et acclamée par les Français. Le numéro de Paris Match consacré à l'évènement est même le plus vendu de l'histoire du magazine. "C'est à cette date que débute la love story entre la Reine et notre pays", explique Isabelle Rivère.

La Reine s'est ensuite rendue en France lors de quatre autres visites officielles, et tenu plusieurs discours. En 2004 par exemple, elle s'est exprimée devant le Sénat, saluant "l'Entente cordiale" entre Londres et Paris, dans un français riche et frappant par sa fluidité, teinté de son accent britannique, comme vous pouvez l'entendre dans la vidéo ci-dessous. En 2014, lors d'un discours au dîner tenu en son honneur à l'Élysée, elle avait affirmé entretenir une "grande affection pour le peuple français".