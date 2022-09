Elizabeth II : Mariages, couronnements... L'abbaye de Westminster, un lieu hautement symbolique

Plus largement, l'édifice a marqué comme rarement l'existence de la souveraine. C'est entre ces murs millénaires qu'elle a vécu, pendant son enfance, le sacre de son père, le roi Georges VI. "J'ai trouvé que c'était vraiment magnifique", écrivait en 1937 la jeune fille, alors âgée de 11 ans. Dix ans plus tard, en 1947, elle y a célébré son union avec Philip Mountbatten. Dans les décennies suivantes, plusieurs autres mariages se sont succédé à l'abbaye de Westminster - celui de la princesse Margaret (1960), celui de la princesse Anne (1973), celui du prince Andrew et Sarah Ferguson (1986) ou encore celui du prince William et de Kate Middleton (2011). C'est aussi en ces lieux que se sont déroulées les obsèques de Diana, après sa mort tragique qui a défrayé la chronique (1997), et celles d'Elizabeth, la reine mère et dernière impératrice d'Inde (2002).