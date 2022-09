Funérailles d'Elizabeth II : les détails du protocole très strict soumis aux dirigeants mondiaux

Une fois sur place, les dirigeants internationaux ne pourront pas se déplacer comme ils l'entendent. L'utilisation d'hélicoptères sera interdite "en raison du nombre de vols en cours à ce moment", a indiqué le département, ajoutant que "des événements imprévus pourraient obliger les vols commerciaux et privés à se détourner de l'aéroport d'arrivée prévu". Ils ont aussi été avisés qu'ils ne pourront pas utiliser leur propre voiture d'État. Comme lors de la grande "marche républicaine" à Paris, après les attentats de janvier 2015, ils seront acheminés à Westminster en bus, sous escorte policière, depuis un lieu de l'ouest de Londres, où, "en raison de mesures de sécurité strictes et de restrictions routières", ils devront laisser leur véhicule.

Et ce n'est pas tout. La veille des funérailles, le roi Charles III organisera une réception au palais de Buckingham. Les dirigeants étrangers en visite pour assister à la mise en état du corps d'Elizabeth II et signer le livre de condoléances à Lancaster House. Durant leur séjour sur place, ils auront trois minutes, et pas une de plus, pour rendre hommage à la Reine.