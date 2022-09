Mort d'Elizabeth II : le roi Charles III va hériter d'une fortune colossale

Plus insolite, le nouveau roi devient également propriétaire de tous les cygnes du royaume. Il en va de même des baleines et des dauphins au large des côtes britanniques. "Au Moyen-Âge, où la vie était très dure, les cygnes, tout comme les poissons, les esturgeons et les baleines, étaient des mets très recherchés à la cour et donc on a voulu les protéger. Non pas pour une raison écologique, mais simplement pour garantir l'approvisionnement en nourriture des palais royaux", détaille Marc Roche, journaliste au Point. Ces lois n'ont jamais été abolies et permettent aujourd'hui de protéger ces espèces.