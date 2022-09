Mort d'Elizabeth II : une pétition lancée pour rendre le 8 septembre férié

Y aura-t-il un "Queen Elizabeth II Day" au Royaume-Uni ? Dix jours après l'annonce de la mort de la reine, après plus de 70 ans de règne, de dizaines de milliers de Britanniques plaident pour l'instauration d'un jour du souvenir. Et ils le font savoir par le biais d'une pétition en ligne. Les auteurs réclament "une journée pour que notre Nation se rassemble et célèbre à la fois la vie de la reine et notre gratitude pour la famille royale".