L’actrice italienne Gina Lollobrigida est morte à 95 ans

En quelques années, Gina Lollobrigida va tourner dans une soixantaine de films avec les plus grands stars de l'époque. Parmi les plus célèbres : Pain, amour et fantaisie de Luigi Comencini, Fanfan la tulipe de Christian Jacque, Plus fort que le diable de John Huston ou encore Salomon et la reine Sabba de King Vidor. En 1956, elle est Esmeralda dans l'adaptation légendaire de Notre-Dame de Paris sous la direction de Jean Delannoy, aux côtés d’Antony Quinn en Quasimodo et Alain Cuny et Frolo.