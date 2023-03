Mort d'un cheval sur le tournage des "Anneaux de pouvoir " : Peta dénonce "l'exploitation des animaux"

L’animal avait été fourni par la société The Devil’s Horseman, qui travaille pour de nombreuses productions dont Game of Thrones. Il s'agit du premier décès d'animal sur un plateau en 50 ans d'existence de la société. Comme le précise The Hollywood Reporter, le cheval n'aurait présenté aucun problème de santé antérieur.

L’association pour la défense des animaux Peta a immédiatement condamné la production de la série à succès, en tournage depuis octobre 2022. "Peta en appelle aux créateurs de la série, et à ses producteurs, pour employer de nouvelles méthodes sans avoir à utiliser de vrais chevaux", a réagi de son côté la vice-présidente de l'association Lisa Lange.