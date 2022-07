Mort de la chanteuse et comédienne Dani à l'âge de 77 ans

Dani n'est plus. Égérie des yéyés, icône des nuits parisiennes dans les seventies, la comédienne et chanteuse est décédée à l'âge de 77 ans, annonce son agent. L'artiste est décédée des "suites d'un malaise" dans la région de Tours où elle résidait, a-t-on appris de même source. Elle venait de finir la tournée de son dernier album "Horizons Dorés" et elle achevait déjà la préparation d'un nouvel album.

Fille aînée d'un cordonnier de Perpignan, Danièle Graule, son vrai nom, débarque à Paris à l'âge de 19 ans. "À mes débuts, j'étais dans l'inconscience totale. Espérant poser pour des photos de mode, j'ai frappé à la porte de Jours de France, le seul magazine qu’on lisait à Perpignan avec Elle, confiait l'artiste à l'AFP en 2016. La semaine suivante, elle était en couverture.