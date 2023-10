Mort de Matthew Perry : que sait-on des circonstances du drame ?

De retour à son domicile en début d’après-midi, Matthew Perry a demandé à son assistant personnel d’aller en ville récupérer pour lui le nouvel iPhone et une paire de lunettes de vue, rapportent les enquêteurs. C’est donc lorsqu’il était seul qu’il est entré dans le bain à remous. Deux heures plus tard, à 16h07 précises, l’assistant en question le retrouvait inanimé et composait le numéro des urgences.

"Un patient adulte de sexe masculin est décédé avant l’intervention des premiers secours", a déclaré un porte-parole des pompiers de Los Angeles au magazine People, peu après l'annonce du drame. "Le patient a été retrouvé par un témoin qui avait repositionné la victime de façon à ce que sa tête soit hors de l’eau. Les pompiers l’ont sorti du bain à remous et ont fait un rapide examen médical pour constater qu’elle était décédée."