Mort de Matthew Perry : sa famille "dévastée", les fans réunis devant l'immeuble de "Friends" à New York

Malgré la pluie, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement devant l’immeuble pour y déposer des bouquets de fleurs ou des mots d’adieu inscrits sur des feuilles blanches ou des bouts de carton. "Dire au revoir pourrait-il être plus difficile ?", peut-on lire sur l’un d’eux, photographiés par l’AFP, quand un autre reprenait le libellé des épisodes de Friends. "The one where we all lost a friend", "celui où on a tous perdu un ami".

"Nous ne comprendrons jamais en quoi consistait le travail de Chandler, mais nous saurons à quel point le fait d'être en sa compagnie nous a apporté de la joie", ont écrit d’autres admirateurs. Des mots qui font écho à ceux de ses proches, qui ont choisi de s’exprimer auprès du magazine People. Une publication dans laquelle Matthew Perry avait dévoilé les bonnes feuilles de ses mémoires, l’an dernier.