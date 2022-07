Mort de Charlotte Valandrey : ses obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité

C'était une cérémonie sobre et simple, comme l'aurait voulu la comédienne. Les obsèques de Charlotte Valandrey se sont tenues dans la stricte l'intimité, ce mardi 19 juillet à Pléneuf-Val-André, dans les Côtes-d'Armor. Un lieu très symbolique pour l'actrice de 53 ans, décédée le 13 juillet après une deuxième greffe cardiaque qui n’a pas fonctionné, puisque c'est cette commune bretonne où elle passait ses vacances enfant qui lui a inspiré son nom d'artiste.

Comme le rapporte Le Penthièvre, ses proches ont livré de bouleversants discours lors de la cérémonie. "Nous nous souviendrons des jours heureux de notre enfance au Val-André, chez nos grands-parents. Nous prenons aujourd’hui conscience que cette époque était l’une des plus insouciantes et des plus heureuses", a réagi sa sœur Aude, tandis que son père a rappelé sa fierté de voir sa fille faite officier des Arts et des Lettres il y a deux mois, avant de rentrer à l’hôpital.