Figure de l’art contemporain français, Ben a été retrouvé mort à son domicile à Nice. Le grand public l’avait découvert grâce à ses slogans manuscrits, déclinés en produits dérivés. Le parquet de Nice indique avoir ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de son décès.

Il était devenu célèbre grâce à ses slogans absurdes et poétiques, rédigés en écriture manuscrite sur toutes sortes de produits dérivés, des t-shirts aux trousses d'écoliers. L’artiste contemporain français Ben, de son non complet Benjamin Vautier, est décédé à Nice l’âge de 88 ans, rapporte ce mercredi son entourage.

Dans un communiqué, le parquet de Nice indique que son corps sans vie a été retrouvé à son domicile. "Les premiers éléments font état d’une plaie par arme à feu", précise-t-il. "Une enquête en recherche des causes de la mort est ouverte et confiée à la DIPN 06. Un magistrat du parquet se rend sur les lieux."

Ben chez lui à Nice en 2009 - AFP

Né à Naples d’une mère irlandaise et d’un père suisse francophone, Ben était l'un des fondateurs de l'Ecole de Nice avec Arman, Yves Klein et Martial Raysse dans la ville où il vivait depuis l'âge de 14 ans. Tracées d'une écriture arrondie, souvent à la peinture blanche sur fond noir, ses formules semblaient au premier abord sorties de la tête d'un écolier potache.

Mais en réalité elles bousculaient les certitudes installées de l'art contemporain. Parmi les plus célèbres : "À quoi sert l'art ?", "Le nouveau est-il toujours nouveau?", "Que faites-vous ici?", ou "Mon plus grand soucis, c'est moi", avec une faute d'orthographe. Ben était exposé au Moma à New York ainsi qu'au centre Pompidou à Paris.