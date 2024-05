Il jouait le capitaine dans "Titanic" : le comédien anglais Bernard Hill est mort à l’âge de 79 ans

Le comédien anglais Bernard Hill est décédé à l'âge de 79 ans annonce son agent à la BBC. En 1997, il jouait Edward Smith, le capitaine du Titanic dans le film à succès de James Cameron. Il avait également interprété le roi Théoden dans deux épisodes de la trilogie du "Seigneur des Anneaux".

Il avait tenu des seconds rôles inoubliables dans une poignée de classiques du Septième art. Le comédien anglais Bernard Hill est décédé ce dimanche à l’âge de 79 ans, une triste nouvelle annoncée par son agent à la BBC, sans préciser les causes de sa disparition. En 1997, il avait interprété Edward Smith, le capitaine du Titanic dans le film aux onze Oscars de James Cameron avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, l’un des plus gros succès de l’Histoire du cinéma avec 2,2 milliards de recettes.

Originaire de Manchester, Bernard Hill avait débuté sa carrière d’acteur Hard Labour, le premier film du réalisateur Mike Leigh pour la télévision en 1973. Outre-Manche, il s’était fait connaître du grand public grâce à un personnage de chômeur poignant dans la minisérie Boys from The Blackstuff, diffusée sur la BBC à la fin des années 1980. Un rôle pour lequel il avait été récompensé par le Bafta du meilleur acteur.

Après une apparition dans Gandhi de Sir Richard Attenborough en 1982, sa carrière sur grand écran l’emmène régulièrement de l’autre côté de l’Atlantique avec des rôles dans Aux sources du Nil de Bob Rafelson (1990) et L’Ombre et la proie de Stephen Hopkins (1996). Après Titanic, on le retrouve en gardien de prison dans Jugé Coupable de Clint Eastwood (1999).

En 2002, Bernard Hill va entrer un peu plus dans la pop culture en incarnant le Roi Théoden dans Le Seigneur dans Anneaux : les deux tours, le deuxième volet de l’adaptation de la saga d’heroïc fantasy de J.R.R. Tolkien par le réalisateur Peter Jackson. Un personnage qu’il retrouve dans le troisième volet, Le Retour du Roi, qui décrochera 11 Oscars comme Titanic.

Le comédien s’était plus discret ces dernières années. En 2008, on l’avait vu en général allemand dans Valkyrie, le film de Bryan Singer sur la tentative d’assassinat d’Hitler avec Tom Cruise. Il devait bientôt faire son retour à la télévision dans la deuxième saison de la série policière The Responder aux côtés de Martin Freeman, diffusée en France sur Canal +.