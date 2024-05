Mort de Bernard Pivot : l’hommage du Goncourt à son ancien président, "un être érudit mais jamais pédant"

L'Académie Goncourt a salué la mémoire de son ancien président, décédé ce lundi à l’âge de 89 ans. L’ancien homme de lettres de la télévision avait intégré le jury du prix littéraire alors qu’il n’était pas écrivain. Ses anciens collègues louent notamment son "insatiable curiosité" et sa "haute morale".

Pendant six ans, c’est lui qui a annoncé le vainqueur du plus prestigieux des prix littéraires. Décédé ce lundi à 89 ans, Bernard Pivot a reçu les honneurs de l’Académie Goncourt, qu’il a présidé de 2013 à 2019. Quand il est devenu juré en 2004, l’ancien animateur avait quitté son émission "Bouillon de culture" depuis trois ans. À l’époque, seuls les écrivains étaient admis. "Lorsqu’il avait rejoint notre cénacle en 2004, Bernard avait su faire bénéficier l’académie de son insatiable curiosité littéraire, de son engagement infaillible au service du monde des lettres, ainsi que de son honnêteté et de sa haute morale", a écrit l'Académie dans un communiqué.

"Il a beaucoup œuvré pour que l'Académie aménage son règlement de façon à ce que les prix qu'elle décerne chaque année soient exempts de toute suspicion", a souligné l'association qui remet tous les ans le prix Goncourt. Bernard Pivot avait pris soin de maintenir son indépendance envers les éditeurs, interdisant ainsi aux salariés d’une maison d’éditions d’être présents dans le jury. Il avait également instauré l'habitude des notes de lecture échangées par courrier électronique, permettant de savoir qui avait lu, et aimé ou non, tel ou tel roman, rappelle l’AFP.

"C’est avec tendresse, fraternité et émotion que nous garderons de lui le souvenir d’un être érudit mais jamais pédant, pour lequel la camaraderie, la bonne humeur et le bon vivre étaient des valeurs aussi importantes que l’excellence littéraire", conclut le texte du jury désormais présidé par Didier Decoin.