Billy Miller, comédien des "Feux de l'amour", meurt brutalement à 43 ans

Il aurait dû fêter ses 44 ans ce dimanche. Le comédien américain Billy Miller est brutalement décédé vendredi 15 septembre à Austin, au Texas. C'est son agent qui a confirmé la nouvelle à Variety. Si les causes de la mort n'ont pas été dévoilées, "l'acteur souffrait de troubles maniaco-dépressifs", comme l'indique le communiqué.

Né le 17 septembre 1979 à Grand Prairie au Texas, Billy Miller débute dans le métier en 2007 avec un rôle dans le soap opera La Force du destin (All My Children en VO). Il enchaîne l'année d'après avec Les Feux de l'amour, où il incarne Billy Abbott dans plus de 700 épisodes. Un rôle qui lui permet de décrocher trois Daytime Emmy Awards, cérémonie qui récompense les programmes diffusés en journée.