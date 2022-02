Mort de Bob Saget : le décès du comédien a été causé par un traumatisme crânien

Bob Saget, qui était âgé de 65 ans, avait connu la célébrité en incarnant Danny Tanner, père veuf de trois filles, dont les jumelles jouées par les soeurs Mary-Kate et Ashley Olsen, dans "La Fête à la maison". Après son décès, ces dernières avaient rendu hommage à "l'homme le plus aimant, le plus compatissant et le plus généreux". "Bob était l'un des meilleurs êtres humains que j'ai connus dans la vie", avait réagi pour sa part Candace Cameron Bure, qui jouait la fille aînée dans la série. "Je suis effondré. Je suis dévasté. Je suis complètement et totalement sous le choc. Je n'aurai jamais un autre ami tel que lui", avait quant à lui tweeté John Stamos, le beau-frère dans "La Fête à la maison".