Mort de Burt Young : Sylvester Stallone pleure "Paulie", son beau-frère dans "Rocky"

Paulie est un personnage indispensable de la saga et Burt Young revient dans tous les films jusqu’à Rocky Balboa en 2006. Mais sa carrière ne s’est pas arrêtée là. On l’a vu dans Le Pape de Greenwich Village avec Mickey Rourke, She’s Lovely de Nick Cassavetes, Land of Plenty de Wim Wenders et de nombreuses séries comme Walker Texas Ranger, New York Police Judiciaire ou encore Les Sopranos.