L'acteur Chance Perdomo se tue dans un accident de moto à l'âge de 27 ans

L’acteur américano-britannique Chance Perdomo est mort vendredi dans un accident de moto. Il était notamment connu pour ses rôles dans les séries "Les Nouvelles Aventures de Sabrina" et "Gen V". Aucune autre personne n'a été blessée dans cet accident.

La mort brutale d'un jeune acteur. Chance Perdomo, 27 ans, est décédé des suites d'un accident de moto, ont annoncé ses représentants et sa famille dans un communiqué, sans préciser les lieux du drame. Selon le Los Angeles Times, les faits seraient survenus vendredi. Le comédien américano-britannique avait notamment construit sa carrière sur des rôles dans la série Gen V, un spin-off de The Boys, ou Les Nouvelles Aventures de Sabrina sur Netflix, où il jouait le rôle d'Ambrose Spellman, un cousin démoniste de Sabrina la sorcière adolescente de Kiernan Shipka.

Il est également apparu dans le rôle de Landon dans les films d'amour After We Fell, After Ever Happy et After Everything en 2021, 2022 et 2023. Par ailleurs, comme le rappelle The Wrap, Chance Perdomo a été nommé aux Bafta en 2018 pour son apparition dans le téléfilm britannique Killed by My Debt.

La saison 2 de "Gen V" repoussée

Après ce drame, la production de Gen V a annoncé que la saison 2 allait être repoussée. "Nous n’arrivons pas vraiment à comprendre cela. Pour ceux d'entre nous qui l'ont connu et travaillé avec lui, Chance était toujours charmant et souriant, une force de la nature enthousiaste, un interprète incroyablement talentueux et, plus que toute autre chose, une personne très gentille et adorable", a regretté le producteur de cette série dans un communiqué.

"Sa passion pour les arts et son appétit insatiable pour la vie ont été ressentis par tous ceux qui l'ont connu, et sa chaleur se poursuivra chez ceux qu'il aimait le plus", ont de leur côté confié les représentants de Chance Perdomo dans une déclaration transmise à plusieurs médias américains.