Françoise Hardy est décédée à l'âge de 80 ans, a annoncé son fils Thomas Dutronc, mardi. Les réactions ont rapidement afflué, jusqu'aux États-Unis. Tous saluent son influence musicale, sa "voix singulière" et son "élégance".

"Comment lui dire adieu ?" Après le décès de Françoise Hardy, icône de la chanson française, annoncé mardi 11 juin par son fils Thomas Dutronc, de nombreuses personnalités publiques lui ont rendu hommage, sur les réseaux sociaux, de Gabriel Attal à Michel Polnareff en passant par François Ozon et Elijah Wood.

- Gabriel Attal, Premier ministre: "Icône française, voix singulière à la tranquillité farouche, Françoise Hardy aura bercé des générations de Français pour qui elle restera ancrée dans des moments de vie. Pour moi, c’est toute mon enfance".

- Rachida Dati, ministre de la Culture : "Comment lui dire adieu ? Éternelle Françoise Hardy, légende de la chanson française, qui est entrée, par sa sensibilité et ses mélodies, dans le cœur de tout un pays. J'adresse à Thomas Dutronc, son fils, à sa famille et à ses proches mes plus chaleureuses pensées".

- Elijah Wood, acteur américain : "Au revoir Françoise Hardy" (en français).

- Carla Bruni, chanteuse : "Bonjour tristesse. Repose en paix..."

- Michel Polnareff, chanteur : "Énorme tristesse. Elle m'a beaucoup inspiré..."

- Etienne Daho, chanteur et proche de la chanteuse, a juste écrit en majuscules "FRANCOISE" avec une photo de l'artiste dans les années 1960, en noir et blanc.

- Tim Burgess, chanteur britannique (The Charlatans) : "Au revoir Françoise Hardy" (en français).

- Jean-Michel Jarre, musicien : "Françoise, l'élégance de tes chuchotements harmonieux résonnera pour toujours dans le cœur des garçons et des filles de tout âge".

- Patrick Bruel, chanteur : "Vos chansons n'ont jamais cessé de m'accompagner. Merci Françoise".

- Calogero, chanteur : "Vous étiez là. Lors de mon premier concert au Café de la danse à Paris avec les Charts, c'était mes premiers pas sur scène(...) Je garderai pour moi nos échanges, nos heures en studio, nos chansons communes (...) Vous étiez et resterez mon ange gardien".

- Jean-Louis Aubert, chanteur : "Au revoir chère Françoise".

- Princess Erika, chanteuse : "Françoise Hardy est partie. Grande tristesse".

- Didier Varrod, directeur musical des antennes de Radio France, à l'origine d'un spectacle hommage en début d'année à l'Hyper Weekend Festival, prolongé au Printemps de Bourges : "Tu as fini par prendre le large... Tristesse infinie !! Toutes ces années passées ensemble... Comment te dire Hardy la beauté et l'immensité de ton œuvre. Je suis fier et ému d'avoir pu te rendre cet hommage de ton vivant".

- Philippe Manœuvre, critique-rock : "Françoise Hardy nous quitte. La pop est morte. Nous, les gamins des sixties, on avait tous la grande Françoise au cœur..."

- Pierre Lescure, homme de télévision : "L'amie en chansons d'une vie... Merci, Françoise..."

- Nagui, animateur télé : "Tellement triste d'apprendre le départ de Françoise Hardy à jamais dans nos cœurs. Je pense fort à Jacques et Thomas".

- Michel Denisot, homme de télévision : "Françoise Hardy. Grande tristesse. L'élégance..."

- Véronique Genest, actrice : "Merci ! Françoise Hardy, pour tout le bonheur que vous nous avez donné durant tant d'années".

- François Ozon, réalisateur : "Françoise... tout sera loin, donne-moi la main, là au final quand je prendrai le large... RIP"

- Michel Field, directeur culture et spectacle vivant sur France Télévisions : "Elle était le talent et la discrétion, elle était la sensibilité et l'élégance. Elle avait le trac, ne mâchait pas ses mots et avait des lubies. La peine est si grande que même une ballade de Françoise Hardy ne calmerait pas le chagrin".