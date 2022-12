La mort brutale à 32 ans de Charlbi Dean, star de la Palme d’or "Sans filtre", enfin expliquée

Née au Cap, Charlbi Dean avait débuté sa carrière d’actrice dans son pays en 2010. Ruben Östlund en avait fait sa Yaya, mannequin et influenceuse invitée avec son compagnon à participer à une croisière pour les super riches qui vire à la catastrophe dans Sans filtre. Interrogé par nos soins avant la sortie de sa Palme d’or au cinéma fin septembre, le réalisateur suédois nous parlait d’une "femme généreuse" qui avait "l’esprit d’équipe".

"Le travail sur ce film a duré trois ans, dont près de deux en montage. Nous devions partir en tournée promo ensemble, elle était impatiente d’aller à la rencontre des médias après avoir fait l’expérience de Cannes. Et puis soudain, on apprend qu’elle n’est plus là. Sa famille était tellement fière de son travail qu’il aurait été très étrange de ne pas maintenir mes engagements. Parce que ça me permet de mettre en lumière sa performance et de lui rendre hommage", assurait-il. Le film a attiré plus de 553.000 spectateurs dans les salles françaises.