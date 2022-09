Mort de Charlbi Dean, la star de "Sans Filtre" : son fiancé brise le silence sur Instagram

Sur leurs comptes respectifs, on peut voir que Charlbi Dean et Luke Volker étaient en vacances il y a encore quelques semaines en Turquie. D’après les premières informations de la presse américaine, l’actrice se trouvait à New York lorsqu’elle a été admise en début de semaine dans un hôpital de la ville, suite à une maladie soudaine. Elle y est décédée lundi.