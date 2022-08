"Un choc et une tragédie" : le réalisateur de "Sans Filtre" Ruben Östlund réagit à la mort soudaine de Charlbi Dean

Il venait de lui donner son premier grand rôle au cinéma. Au lendemain de l’annonce de la mort de l’actrice sud-africaine Charlbi Dean à l’âge de 32 ans, le réalisateur suédois Ruben Östlund vient de publier sur Instagram un court et émouvant message au sujet de la vedette de Sans Filtre, son film qui a reçu la Palme d’or du 75ᵉ Festival de Cannes en mai dernier.

"La disparition soudaine de Charlbi est un choc et une tragédie", écrit-il. "C’est un honneur de l’avoir connu et d’avoir travaillé avec elle. Charlbi avait fait preuve d’une attention et d’une sensibilité bénéfique à ses collègues et à toute l’équipe du film. L’idée qu’elle ne soit plus parmi nous à l’avenir me rend très triste. Dans ce moment difficile, mes pensées vont à ceux qu’elle aimait, sa famille et son fiancé Luke."