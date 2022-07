Mort de Charlotte Valandrey : "Demain nous appartient", son dernier rendez-vous quotidien avec le public

Pour Charlotte Valandrey, le rôle du juge Moiret est loin d’être anecdotique. Car lorsqu’on la contacte pour rejoindre le feuilleton, l’actrice n’a plus tourné depuis presque dix ans, notamment en raison de problèmes de santé liés à sa séropositivité. Elle parle de son retour sur les plateaux de tournage comme d’un "grand merci à la vie, à l’univers mais aussi à Hubert Besson (le producteur de Demain nous appartient, ndlr) d’avoir pensé à elle". "Je me suis dit 'Enfin ça arrive ! Je ne me suis pas accrochée pour rien'. C’était comme un nouveau départ mais il y a encore du chemin à faire. C’était seulement une étape", raconte-t-elle à Femme Actuelle en 2019.