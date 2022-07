Décès de Charlotte Valandrey : son combat contre la séropositivité

Charlotte Valandrey n'est pas encore majeure lorsqu'elle apprend qu'elle est positive au VIH. Un choc pour la jeune fille qui doit faire face à la maladie et la solitude. " Vous avez 18 ans et vous ne comprenez rien à ce qu'y vous arrive. J'ai fait un tour à 360 degrés et je me suis mise dans l'oubli et le déni. (…) C'était la loi du silence. Il ne fallait pas en parler à ce moment-là, mes parents me l'avaient demandé. Ça vous étouffe. J'avais besoin d'être transparente et aidée dans cette épreuve", avait confié l'actrice dans l'émission "Ça commence aujourd'hui" sur France 2 en mars dernier.