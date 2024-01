Mort de Norman Jewison, réalisateur de "L'Affaire Thomas Crown" et "Dans la chaleur de la nuit"

Le réalisateur canadien est décédé ce week-end à l'âge de 97 ans. On lui doit des films très éclectiques comme "Dans la chaleur de la nuit", "Éclair de Lune" ou encore "Jesus Christ Superstar". Passionné par la question sociale, ses longs-métrages ont récolté 46 nominations aux Oscars pour 12 récompenses.

C'était l'un des cinéastes les plus éclectiques de Hollywood. Le réalisateur canadien Norman Jewison est mort ce week-end à l'âge de 97 ans. Le cinéaste est "décédé samedi paisiblement", selon un communiqué de son agent Jeff Sanderson, qui indique que des cérémonies en son honneur auront lieu "ultérieurement à Los Angeles et à Toronto".

Né à Toronto en 1926, Norman Jewison est élevé par des parents protestants. Mais à cause de son nom, le jeune homme est harcelé à l'école par ses camarades qui le croient juif, selon le New York Times. Il exprime très tôt un intérêt pour le cinéma et le théâtre, et, après avoir gagné ses premiers deniers comme chauffeur de taxi, trouve un emploi à la télévision canadienne CBC dans les années 50.

"Dans la chaleur de la nuit" rafle cinq Oscars en 1967

Il y passera sept ans avant de s'aventurer dans l'univers de la télévision américaine, puis du cinéma. Son premier film en tant que réalisateur à Hollywood, Des ennuis à la pelle, remonte à 1962. Il n'hésitera pas, par la suite, à s'aventurer dans des genres très divers : la satire politique pour Les Russes arrivent (1966), le film de braquage avec Steve McQueen dans L'Affaire Thomas Crown (1968) ou la même comédie musicale avec Un Violon sur le toit (1971).

Aux États-Unis, son héritage reste surtout celui d'un cinéaste intéressé par la question sociale, grâce notamment à la marque laissée par Dans la chaleur de la nuit, qui a remporté cinq Oscars en 1967, dont celui du meilleur film. Sous les atours d'un simple film policier, le cinéaste aborde les tensions raciales américaines, fracture fondatrice des États-Unis, comme le rapporte l'AFP.

Les films qui traitent des droits civiques et de la justice sociale sont ceux qui me sont les plus chers. Norman Jewison

La légende Sidney Poitier, première vedette noire de Hollywood, y incarne un policier de Philadelphie qui se retrouve accusé de meurtre dans le Mississippi, et doit mener l'enquête avec le shérif blanc local en composant avec le racisme des habitants. "Les films qui traitent des droits civiques et de la justice sociale sont ceux qui me sont les plus chers", avait déclaré Norman Jewison, rappelle le New York Times, ce lundi 22 janvier.

Au cours de sa longue carrière, Norman Jewison aura dirigé les plus grands noms de Hollywood : Sylvester Stallone dans F.I.S.T (1978), Al Pacino dans Justice pour tous (1979), Denzel Washington dans Hurricane Carter (1999). Il a également collaboré avec Gérard Depardieu, qu'il a mis en scène avec Whoopi Goldberg dans Bogus en 1996.

Ses films ont récolté 46 nominations aux Oscars et ont été récompensés 12 fois. De quoi notamment permettre à la chanteuse Cher de remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour sa romance avec Nicolas Cage dans Éclair de Lune (1987). "Merci pour l'une des plus grandes, des plus heureuses, des plus amusantes expériences de ma vie", a réagi lundi la chanteuse sur le réseau social X. "Sans vous, je n'aurais pas mon bel homme en or." Compagnon de l'Ordre du Canada, la plus haute distinction de son pays d'origine, le cinéaste laisse derrière lui trois enfants et cinq petits-enfants.