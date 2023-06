Mort de Claude Sarraute : c'était aussi une femme de télé et de radio

"C'était une femme formidable parce que c'était une des premières femmes libres, peut être plus féministe qu'on ne l'imagine. (...) Elle avait tellement de choses à raconter", poursuit Laurent Ruquier qui a embarqué Claude Sarraute à ses côtés sur France Inter ("Rien à cirer"), Europe 1 ("On va s'gêner") ou encore France 2 ("On a tout essayé"). Fille aînée d'une des grandes écrivaines du 20e siècle, Nathalie Sarraute (1900-1999) et de l'avocat Raymond Sarraute, Claude Sarraute a multiplié les casquettes.